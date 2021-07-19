Firar eden kurbanlık koçlar trafiği karıştırdı

Tokat’ta kurban pazarına satılmaya götürülürken kaçan 5 koç, trafiği birbirine kattı. Yeşilırmak kenarından ana caddeye çıkan hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı. Bir anda araçlarının önlerinde koçları gören sürücüler, hayvanlara çarpmamak için durdu. Trafiğin içinde panikleyen koçları iki sürücü yakalayıp sahibine teslim etti.
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ntv.com.tr 19.07.2021 - 15:30| Son Güncelleme : 19.07.2021 - 15:39
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