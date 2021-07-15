Firari FTÖ'cülere MİT operasyonu

15 Temmuz darbe girişiminden önce ya da başarısız girişimden hemen sonra yüzlerce FETÖ’cü yurt dışına kaçtı. Firari FETÖ’cüler arasında Adil Öksüz, Zekeriya Öz, Hakan Şükür gibi isimler var. Türkiye başta Fethullah Gülen olmak üzere tüm bu isimlerin iadesi için girişimlerde bulundu ama henüz somut bir sonuç yok. Ancak son dönemde MİT yurt dışında yaptığı operasyonlarla 100'den fazla firari fetöcüyü yakalayarak ülkeye getirdi.
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NTV 15.07.2021 - 10:25| Son Güncelleme : 15.07.2021 - 15:39
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