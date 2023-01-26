Fırın ve bulaşık makinesinin içinden 24 kg esrar çıktı
Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıyacağı belirlenen TIR'ı takibe aldı. Kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, narkotik köpeği Brego, fırın ve bulaşık makinesinin içinde uyuşturucu buldu. TIR'da 24 kg esrar ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.
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