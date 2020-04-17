Fırıncılar sokağa çıkma yasağına hazır (Ramazan pidesi satışı için de önlem alındı)

48 saatlik sokağa çıkma yasağı boyunca fırınlar açık olacak. NTV yayınına katılan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmek dağıtımı için sokak sokak hazırlık yaptıklarını söyledi. Çetin, Ramazan pidesi satışı için alınan önlemleri de açıkladı.

NTV 17.04.2020 - 15:10 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 15:52

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