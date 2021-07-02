Fırında tepki çeken görüntü: Hamuru top yapıp oynadılar

Van'da bir fırın çalışanları ekmek yapmak için hazırlanan hamuru top yapıp oyun oynadı. Görüntülerin geçen ramazan ayında Erciş Kocapınar Mahallesi'nde çekildiği tespit edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından 31 bin 687 lira ceza kesilen işyeri mühürlendi. Olayla ilgili savcılık da soruşturma başlattı.

DHA 02.07.2021 - 10:39 | Son Güncelleme : 02.07.2021 - 10:54

DİĞER VİDEOLAR