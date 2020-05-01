Fırınlarda mesai aralıksız sürüyor (NTV ekibi zorlu mesaiyi görüntüledi)

Fırınlar, corona virüs salgınına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren işyerlerinden biri... Yüzlerce firma hem salgın hem de Ramazan ayı nedeniyle gece gündüz ekmek üretiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasında bile araçlarıyla halkın ayağına kadar ekmek götürüyor. Çoğu zaman 12 saat çalışan fırıncılar çocuklarını, eşlerini sadece bir kaç saat görebiliyor. NTV ekibinden Nizametin Kaplan ve Seyfettin Ay Diyarbakır'da bir ekmek fırınına gitti, zorlu mesailerini görüntüledi.
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NTV 01.05.2020 - 10:44| Son Güncelleme : 01.05.2020 - 11:14
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