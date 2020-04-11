Fırınlarda yoğun mesai

Dün gece 2 günlük sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından, fırınlrın önünde büyük kalabalıklar toplandı. Yetkililer, ekmek dağıtımı konusunda sorun yaşanmaycağını bildirdi. O andan itiabren fırınlarda yoğun bir mesai yapıldı. Bu sabah saatlerinden itiabren de, fırıncılar ve sosyal destek grupları, ekmek dağıtımına başladı.
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NTV 11.04.2020 - 13:50| Son Güncelleme : 11.04.2020 - 15:45
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