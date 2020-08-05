Fırtına Deresi'nde rafting kazası

Rize Ardeşen'de rafting yapan 5 kişinin botu kayaya çarpıp ters döndü. 30 Temmuz'da çekilen ve NTV WhatsApp hattına gelen görüntülerde, Fırtına Deresi üzerinde rafting yapan gruptan bir bot, deredeki kayaya çarpıp, ters dönüyor. Dereye düşen bottakiler, bir süre sürüklendikten sonra karaya çıkıyor.

05.08.2020 - 15:02 | Son Güncelleme : 05.08.2020 - 15:07

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