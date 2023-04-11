Fırtınada minarenin devrilme anı kamerada

Aksaray Ağaçören’de dün öğle saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Gölü Köyü Camisi'nin minaresi, cami lojmanın üzerine devrilerek tavanının çökmesine neden oldu. Bu sırada lojmanda bulunan İmam Özcan Deniz yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özcan, tedavisinin ardından taburcu oldu.
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