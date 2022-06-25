Fırtınada yerinden fırlayan metal sundurma kapağı yolda yürüyen turistlere çarptı: 2 yaralı
Antalya’nın Kemer ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte oluşan kısalı süreli hortumda yerinden çıkan bir otelin mal girişinin metal sundurması, yoldan geçen iki turiste çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen turistlerin yardımına tente altında duran vatandaşlar yetişti. Dev kapak yerden kaldırılırken, yaralanan biri kadın iki Almanya uyruklu turist ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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