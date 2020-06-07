Fiziki mesafesiz asker uğurlama

Dün İstanbul ve Adana'da yapılan asker uğurlama törenlerinden endişe verici görüntüler geldi. Adana'da yüzlerce kişi, maske ve fiziki mesafe kuralını hiçe sayarak yakınlarını askere uğurladı. İstanbul'da da benzer görüntüler vardı. Vatandaşlar, otogar yolunu kapatıp eğlence yaptı.
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NTV 07.06.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 07.06.2020 - 15:04
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