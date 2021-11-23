Fiziksel engelli öğrencisini kucağında taşıyor: İnsanlık görevimi yapıyorum
Elazığ’ın Erimli beldesinde sınıf öğretmenliği yapan Erhan Arslanbaş, fiziksel engelli öğrencisini her teneffüs kucağında gezdiriyor. Prematüre doğan, ikiziyle beraber 55 gün kuvözde kalan 7 yaşındaki Mustafa Demir, bacaklarını tam olarak hareket ettiremiyordu. Ameliyat olan öğrencisiyle özel olarak ilgilenen Arslanbaş ‘‘Hem öğretmen hem insan olarak vazifemi yapıyorum. Mustafa’m da sağolsun duygularını bize açtı, yeteneklerini gösterdi. Çok gayretli’’ dedi.
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