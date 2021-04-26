Flamingoların Aksaray molası

Tuz Gölü'ne göç eden flamingolar, Aksaray sazlıklarında mola verdi. Kuluçka dönemini geçirecekleri göle gitmek üzere tekrar kanat çırpan flamingoların yolculuğu, seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu.

ntv.com.tr 26.04.2021 - 17:15 | Son Güncelleme : 26.04.2021 - 17:29

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