Flamingoya hortumdan protez ayak yaptı (Ayakları yanık halde bulmuştu)
Manisa’da yaşayan emekli sınıf öğretmeni İsmail Kocamaz, ayakları yanık halde bulduğu flamingoya hortumdan protez ayak yaptı. Kocamaz, “Elektrik tellerine takıldığını tahmin ediyoruz. Geldiğinde çok kötü durumdaydı. Ayak derileri parçalanmıştı. Ne yapabiliriz diye düşününce aklıma yumuşak olduğu için hortum geldi’’ dedi. Protez ayakları üzerinde yürümeyi başaran flamingo, yemek yemeğe ve su içmeye başlayınca sağlığı da düzeldi. Yakında flamingoyu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim edeceğini söyleyen emekli öğretmen ‘‘Umarım herkese örnek oluruz ve insanlar hayvanlara kötü davranmaz’’ dedi.
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ntv.com.tr 05.05.2021 - 14:47| Son Güncelleme : 05.05.2021 - 15:03
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