Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızı babası kurtardı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fotoğraf çekilirken göle düşen 3-4 yaşlarında kız çocuğunu, suya atlayan babası kurtardı.
Reyhanlı’da dün güneşli havayı fırsat bilip Yenişehir Gölü kıyısına giden baba, 2 kızıyla birlikte fotoğraf çekilmek istedi. Bu sırada babasının fotoğraflarını çektiği kızlarından küçüğü, korkulukların arasından göle düştü.
Baba, hemen suya atlayıp kızını kurtardı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğunu, düşme sonucu vücudunda hafif çizikler oluştuğunu belirledi.
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