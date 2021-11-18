Fotoğraf makinesi siparişi verdi, fındık ve bozuk el kamerası geldi
Van'ın Erciş ilçesinde, fotoğraf stüdyosu işleten Salih Akan (44), internetten 3 bin 500 liraya anlaşıp sipariş verdiği fotoğraf makinesi yerine fındık ve bozuk el kamerası gelince şoke oldu. Akan, dolandırıldığı iddiasıyla polise gidip şikayetçi oldu.
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