Fransa'daki cinsel saldırının intikamını Bursa'da aldı!
Fransa’dan geldiği Bursa’da silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan 60 yaşındaki İdris A.’nın, aynı ülkede yaşayan akrabası Kamil A.'nın anlaştığı tetikçiler tarafından vurulduğu ortaya çıktı. İdris A. ve oğlu Çağlar A.’nın 8 yıl önce Kamil A.’nın kızı Aysel T.’ye, cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan 13 kişiden aralarında Kamil A.’nın eşi Gülizar A. ile oğlu Ömer A.’nın da olduğu 9 şüpheli tutuklandı.
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