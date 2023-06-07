Fren yerine gaza bastı: 2'si ağır 3 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iddiaya göre, Ö.Y.'nin yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı otomobil, yol kenarındaki 3 yayaya çarptı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ö.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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