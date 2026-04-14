Fren yerine gaza bastı, 4 araç birbirine girdi

Edinilen bilgilere göre, Kaşüstü kavşağında kırmızı ışıkta durmaya çalışan F.U, fren pedalı yerine gaza bastı. Aracın aniden hızlanmasıyla önündeki araçlara çarpan sürücü F.U., zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Kazanın şiddetiyle ışıklarda bekleyen diğer sürücüler büyük panik yaşadı. Kazanın şiddetiyle sarsılan araçlar, o sırada en ön sırada yeşil ışığın yanmasını bekleyen motosikletli kuryeye çarptı. Arkasındaki aracın darbesiyle dengesini kaybeden kurye, motosikletiyle birlikte yere devrildi. Kazaya karışan otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.