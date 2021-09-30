Fren yerine gaza bastı: Biri çocuk iki kişi can verdi

İstanbul Üsküdar’da iddiaya göre, fren yerine gaza basan Tuğba E. yol kenarında yürüyen kadın ile bir kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan 45 yaşındaki Muhterem Çelik ile 13 yaşındaki Melike Karaca hayatını kaybetti. Kızını okuldan alıp eve giderken kaza yapan sürücü gözaltına alındı.

ntv.com.tr 30.09.2021 - 12:39 | Son Güncelleme : 30.09.2021 - 12:47

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