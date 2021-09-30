Fren yerine gaza bastı: Biri çocuk iki kişi can verdi
İstanbul Üsküdar’da iddiaya göre, fren yerine gaza basan Tuğba E. yol kenarında yürüyen kadın ile bir kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan 45 yaşındaki Muhterem Çelik ile 13 yaşındaki Melike Karaca hayatını kaybetti. Kızını okuldan alıp eve giderken kaza yapan sürücü gözaltına alındı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 30.09.2021 - 12:39| Son Güncelleme : 30.09.2021 - 12:47
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.