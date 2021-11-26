Fren yerine gaza bastı, facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul Kadıköy'de fren yerine gaza basan sürücü, önce önündeki otomobile ardından kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada, İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
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