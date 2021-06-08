Freni boşalan otobüs metro inşaatına çarptı

İstanbul Kağıthane’de yokuş aşağı inerken freni boşalan İETT otobüsü, cadde üzerindeki metro inşaatını çevreleyen bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri yolculardan hiçbiri yaralanmadı ancak şoför patlayan cam nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

ntv.com.tr 08.06.2021 - 12:15 | Son Güncelleme : 08.06.2021 - 12:23

DİĞER VİDEOLAR