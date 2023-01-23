Freni boşalan TIR, 5 araç ve taksi durağına çarparak durabildi
Muş'ta park halindeki un yüklü bir TIR'ın freni boşaldı. Sürücü, yokuş aşağı ilerleyen TIR'ı durdurabilmek için koşup kapısını açmaya çalıştı ama başaramadı. TIR, meyve tezgahına, 5 araca ve taksi durağına çarparak durabildi. O sırada durakta oturan iki taksici, TIR'ın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
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