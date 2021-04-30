Freni tutmayan minibüs apartman boşluğuna uçtu

İstanbul Maltepe’de yokuş yukarı seyir halinde olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü aracıyla birlikte kayarak bir apartman boşluğuna düştü. Kaza sonrası sürücü hafif yaralanırken, çarpmanın etkisiyle hasar gören bina sakinleri ile araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

NTV 30.04.2021 - 11:17 | Son Güncelleme : 30.04.2021 - 11:32

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