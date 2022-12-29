FSM’deki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde salı günü 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, lastiği patlayan otomobilin sürücüsünün köprü üzerinde durduğu ve o sırada arkadan gelen araçların otomobile çarptığı görülüyor. Kazada, otomobillerden biri köprü üzerinde yan yatarken, diğeri de korkulukları aşarak köprü balkonuna düşmüştü. 4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralanmıştı.
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