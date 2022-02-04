Futbolcu Rüya'nın büyük başarısı

Hem başarının hem de iyiliğin öyküsü. 10 yaşındaki rüya, kadınlar futbolunda geleceğin yıldız adayları arasında. O kadar başarılı ki, futbolun anavatanı İngiltere'den transfer teklifi aldı. ingiltere'ye gitmeden önce de saçlarını kanser savaşçıları derneği'ne bağışladı. (Haber: Canan Yıldırım Girgin - Kamera: Zafer Karakaş)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.