Futbolcu Rüya'nın büyük başarısı

Hem başarının hem de iyiliğin öyküsü. 10 yaşındaki rüya, kadınlar futbolunda geleceğin yıldız adayları arasında. O kadar başarılı ki, futbolun anavatanı İngiltere'den transfer teklifi aldı. ingiltere'ye gitmeden önce de saçlarını kanser savaşçıları derneği'ne bağışladı. (Haber: Canan Yıldırım Girgin - Kamera: Zafer Karakaş)

Haberler - NTV 04.02.2022 - 11:03 | Son Güncelleme : 04.02.2022 - 11:57

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