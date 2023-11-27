Futbolcuların adının geçtiği dolandırıcılık olayı hakkında yeni ayrıntılar
Futbol camiasındaki dolandırıcılık olayının yankıları sürüyor. "Gizli fon" adı altında 29 kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bir işadamının paralarını koyduğu ve Seçil Erzan'a verdiği çanta ise eski futbolcu Semih Kaya'da çıktı. Fatih Terim'den de açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
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