Galata Köprüsü'nde Gazze eylemi | "Öfkemizle, protestolarımızla, dualarımızla buradayız"
İstanbul'da yeni yılın ilk gününde 400'e sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Filistin için "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü düzenleniyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan NTV'ye yaptığı özel açıklamalarla Gazze'deki soykırımı lanetleyip "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Öfkemizle, protestolarımızla, dualarımızla buradayız." mesajını verdi.
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