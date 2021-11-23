Galataport İstanbul bu yılın son kruvaziyer gemisini ağırlıyor

Yer altına inşa edilen terminaliyle dünyada bir ilki gerçekleştiren, Karaköy'de 1200 metrelik sahil şeridini halka açan Galataport İstanbul bu yılın son yolcu gemisini ağırlıyor. Limana, gelecek yıl için 250 gemi rezervasyon yaptırdı. Seneye mürettebat dahil 800 bin yolcu bekleniyor.

Haberler - NTV 23.11.2021 - 17:37 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 17:47

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