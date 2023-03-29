Galataport İstanbul | "Dünyaya denizden açılan kapı" cumartesi 21'de NTV'de!
Son dönemin en önemli projelerinden, dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminaline sahip Galataport İstanbul'un yapım hikayesi belgesel oldu.
8 yıllık çekim süreciyle elde edilen binlerce saatlik görüntü, yüzlerce röportaj, çarpıcı grafiklerle harmanlandı ve sıra dışı bir planın, büyük bir hayalin, mühendislik fakültelerinde ders olan bir tasarımın, nasıl gerçekleştiğini anlatan bir öykü ortaya çıktı.
Boğaziçi, Marmara ve Haliç'in kesiştiği, şehrin en güzel yerlerinden birine kurulu Galataport İstanbul'un bölgeyi nasıl dönüştürdüğü, depreme karşı nasıl güçlendirdiği, esnafa ve ziyaretçilerine neler kattığı programda yer alan konu başlıkları arasında.
Toprağın 1,5 metre altına gömülen tarihi saat kulesinin uzman bir mühendislikle eski görünümüne kavuşması; Merkez Han, Çinili Han, Paket Postanesi gibi tarihi yapıların titiz restorasyon süreçleri de programda anlatılacak.
Yağız Şenkal'ın hazırladığı "Galataport İstanbul - Dünyaya Denizden Açılan Kapı" 1 Nisan Cumartesi saat 21'de NTV'de.
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