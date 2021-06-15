Galataport İstanbul'a çevre ödülü

İstanbul’un yeni kruvaziyer limanı olacak Galataport İstanbul açılmadan bir uluslararası ödül daha aldı. Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği, Galataport İstanbul’a çevresel sorumluluk ödülü verdi. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Cumhur Çatkaya)
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NTV 15.06.2021 - 10:45| Son Güncelleme : 15.06.2021 - 10:54
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