Galataport İstanbul'a çevre ödülü

İstanbul’un yeni kruvaziyer limanı olacak Galataport İstanbul açılmadan bir uluslararası ödül daha aldı. Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği, Galataport İstanbul’a çevresel sorumluluk ödülü verdi. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Cumhur Çatkaya)

NTV 15.06.2021 - 10:45 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 10:54

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