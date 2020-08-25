Galataport İstanbul'a iki podyum

15'inci kez düzenlenen İstanbul Moda Haftası, Coronavirüs salgını nedeniyle ilk defa dijital platformlardan yayınlanacak. Defilelerin çekimleri ise, Galataport İstanbul ve Tophane-i Amire'de kurulan podyumlarda sürüyor.

NTV 25.08.2020 - 15:47 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 16:07

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