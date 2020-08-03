Galataport İstanbul'a prestijli ödül

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan Galataport İstanbul'a, Akdeniz Limanları'nı temsil eden MedCruise Birliği tarafından prestijli bir ödül verildi. Galataport, "Pandemi sürecinde en yüksek performans gösteren liman" seçildi. Galataport İstanbul'a 2021 yılı için 200'ün üzerinde gemi rezervasyon yaptırdı.
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NTV 03.08.2020 - 13:22| Son Güncelleme : 03.08.2020 - 14:10
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