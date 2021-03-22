Galataport İstanbul'da klimalar gazla değil deniz suyuyla çalışacak
"Sürdürülebilirlik" son dönemin önemli kavramlarından... Hem gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek hem de işimizin devamlılığını sağlamak anlamına geliyor. İklim değişikliğiyle mücadele enerji kaynaklarının topyekün doğru kullanımından geçiyor. İşte burada teknoloji devreye giriyor. Yakında açılması beklenen Galataport İstanbul'da hem doğayı koruyan, hem de enerji tasarrufu sağlayan bir klima sistemi kullanıyor. Binalar, çevreye zararlı gazlar yerine deniz suyuyla soğutulacak. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Bahattin Demir)
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NTV 22.03.2021 - 09:41| Son Güncelleme : 22.03.2021 - 11:12
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