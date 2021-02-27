Galataport İstanbul'da sona doğru

Galataport İstanbul Projesi'nin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Tamamlandığında İstanbul'un hem kültür sanat hayatına hem turizmine çok büyük katkılar sunacak bir atılımdır. Sadece turizm sektörüne 5 milyar dolarlık ilave katkı sağlaması beklenen Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle gerçekten dünya çapında bir projedir'' dedi.

NTV 27.02.2021 - 12:02 | Son Güncelleme : 27.02.2021 - 12:41

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