Galataport İstanbul'dan AKM'ye uzanan kültür yolu

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışıyla başlayacak. Beyoğlu Kültür Yolu, sinema müzesi, gösteri salonları, kültür sokağı gibi İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini aynı rotada buluşturacak. Galataport İstanbul'dan Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan kültür yolunun tarihe tanıklık etmiş birbirinden önemli durakları var. Levent Erden bu durakların bilinmeyen hikayelerini anlattı.

Haberler - NTV 29.10.2021 - 15:53 | Son Güncelleme : 29.10.2021 - 16:03

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