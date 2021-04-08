Galataport projesinde sona doğru

İstanbul'un dünyaya denizden açılacak kapısı Galataport projesinde sona yaklaşılıyor. Yakında açılması beklenen proje için kruvaziyer sektöründe de heyecanlı bir bekleyiş var. Firmalar yaz sezonuna yönelik güzergahlarını güncelliyor.

NTV Haber 08.04.2021 - 20:47 | Son Güncelleme : 08.04.2021 - 21:01

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