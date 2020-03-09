Galataport'ta sona doğru

Doğuş Grubu'nun, Bilgili Holding ortaklığıyla yürüttüğü Galataport Projesi'nde sona yaklaşılıyor. İlk gemi, önümüzdeki ay limana yanaşacak. Kruvaziyer şirketleri de rotalarına İstanbul'u eklemiş durumda. Projedeki son durum havadan görüntülendi.

NTV 09.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 09:42

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