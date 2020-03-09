Galataport'ta sona doğru

Doğuş Grubu'nun, Bilgili Holding ortaklığıyla yürüttüğü Galataport Projesi'nde sona yaklaşılıyor. İlk gemi, önümüzdeki ay limana yanaşacak. Kruvaziyer şirketleri de rotalarına İstanbul'u eklemiş durumda. Projedeki son durum havadan görüntülendi.
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NTV 09.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 09:42
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