Galataport'tan AKM'ye uzanan kültür yolu

3 yıl süren çalışmalar tamamlandı, İstanbul dünyanın en önemli kültür sanat festivallerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 29 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışıyla başlayacak. Ntv'den Yağız Şenkal, kültür yolunun ilk durağı olan Galataport İstanbul'da.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.