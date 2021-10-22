Galataport'tan AKM'ye uzanan kültür yolu

3 yıl süren çalışmalar tamamlandı, İstanbul dünyanın en önemli kültür sanat festivallerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 29 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışıyla başlayacak. Ntv'den Yağız Şenkal, kültür yolunun ilk durağı olan Galataport İstanbul'da.

Haberler - NTV 22.10.2021 - 16:45 | Son Güncelleme : 22.10.2021 - 17:03

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