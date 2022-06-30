Hastaneye Galatasaraylı olarak girdi Fenerbahçeli olarak çıktı
45 yaşındaki kütüphaneci Engin Akkaya beyin kanaması geçirip komaya girene kadar sıkı bir Galatasaray taraftarıydı. Komadan uyandığında ise Fenerbahçeli oldu. Beyin kanaması sonrası Akkaya'nın hayatındakı değişimler futbolla sınırlı değil. Akkaya ağlama ve gülme yetilerini de kaybetti.
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