Hastaneye Galatasaraylı olarak girdi Fenerbahçeli olarak çıktı

45 yaşındaki kütüphaneci Engin Akkaya beyin kanaması geçirip komaya girene kadar sıkı bir Galatasaray taraftarıydı. Komadan uyandığında ise Fenerbahçeli oldu. Beyin kanaması sonrası Akkaya'nın hayatındakı değişimler futbolla sınırlı değil. Akkaya ağlama ve gülme yetilerini de kaybetti.

Haberler - NTV 30.06.2022 - 09:08 | Son Güncelleme : 30.06.2022 - 10:21

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