Galeria'nın yıkıldığı an kamerada

Diyarbakır'da 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria'daki bir marketin deprem sırasında yıkıldığı anlara ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Binada havuz yapmak için kolonların kesildiği öne sürülmüştü. Alt kattaki spor salonuna ait olan havuzun görüntüleri soruşturma dosyasına eklendi.

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