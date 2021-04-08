Galerideki kanlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı
Mersin’in Anamur ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı galerideki silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı. Organize bir şekilde kişileri tehdit ederek zorla senet imzalattıkları ve alacak tahsiline giriştikleri ileri sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen İ.B. ile örgüt üyesi E.E.’nin, Anamur ilçesindeki galeride meydana gelen olayın failleri olduğu tespit edildi.
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NTV 08.04.2021 - 11:08| Son Güncelleme : 08.04.2021 - 11:29
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