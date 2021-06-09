Galiçya'daki Türk askerlerinin namaz kılarken çekilen fotoğrafları 104 yıl sonra ortaya çıktı
Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916-1917 arasında Galiçya cephesinde Ruslara karşı mücadele eden Türk askerlerinin tedavi gördüğü Çekya'nın Valasske Mezirici şehrindeki hastanede çekilen fotoğrafları, şehir müzesinin arşivinden çıktı. 104 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraflarda, cephede yaralanan ya da hastalanan Türk askerlerinin getirildiği hastanede dini vecibelerini yerine getirdiği görüldü.
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NTV 09.06.2021 - 14:34| Son Güncelleme : 09.06.2021 - 14:49
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