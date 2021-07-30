Gasp etmeye çalıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı
Denizli’de 7 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan Erol Gül’ün son günlerde kentin farklı noktalarında meydana gelen olaylarında faili olduğu ortaya çıktı. Gül'ün kentte son günlerde meydana gelen gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs, zorla alıkoyma ve silahlı yağma suçlarına karıştığı tespit edildi. Uzun zamandır yakalanamayan Erol Gül’ü yakalayan özel ekibin ise Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in talimatıyla ödüllendirileceği öğrenildi.
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NTV 30.07.2021 - 12:10| Son Güncelleme : 30.07.2021 - 12:28
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