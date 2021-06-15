Geri viteste gaza basınca binaya böyle çarptı

İstanbul’da site otoparkında geri vitesteyken gaza bir anda basan sürücü kontrolünü kaybetti ve apartmana çarparak durabildi. 74 yaşındaki Ertuğrul D., Şişli’deki evinin otoparkına aracını park etmeye çalışıyordu. Bir başka araca yol veren yaşlı adam, otoparktaki yerine girmek için geri vitesteyken bir anda gaza bastı ve otomobil bahçe demirlerini parçalayıp binaya vurarak durabildi. Yaşlı adamı araçtan iftaiye çıkardı, otomobil de kaymaması için halatla bir ağaca bağlandı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 15.06.2021 - 11:39| Son Güncelleme : 15.06.2021 - 11:50
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.