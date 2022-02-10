Gazeteci Ayşenur Arslan’ın ‘‘suikastçı yapı’’ sözü tepki çekti
Gazeteci Ayşenur Arslan’ın Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik ‘‘suikastçı ve illegal yapı’’ sözü, siyasetin sıcak başlıkları arasındaki yerini koruyor. O sözlere hem Ankara’dan hem de KKTC’den tepki geldi.
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