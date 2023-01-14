Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Kocaeli'de bir yıl önce ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili yeni kamera görüntüleri ortaya çıktı. Arslan'ı ofisinde silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan saldırganın, olay öncesi ve sonrası güvenlik kamerasınca kayda alındığı belirlendi.

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