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Gazeteci Rauf Gerz’in öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gazeteci ve radyocu Rauf Kemal Gerz’in hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün sapaktan çıkış yapmak için sol şeritten sağ tarafa doğru şerit değiştirdiği ve o sırada yanından geçen Gerz’in motosikletine çarptığı görülüyor. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam tutuklandı.

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 15:23 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 15:40

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