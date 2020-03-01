Gazeteciler ve uzmanlar Türkiye-Rusya ilişkilerini NTV'de değerlendirdi
Suriye rejiminin saldırıları sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları ve İdlib'deki son durum NTV yayınında ele alındı. Uzmanlar ve gazeteciler Suriye'deki gelişmeler doğrultusunda Türkiye-Rusya ilişkilierini de değerlendirdi.
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01.03.2020 - 09:57| Son Güncelleme : 01.03.2020 - 10:29
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