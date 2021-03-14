Gazi Üniversitesi öğrencilerinden 14 Mart Tıp Bayramı'na özel şarkı

Gazi Üniversitesi öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı'a ilişkin bir beste yaparak bunu seslendirdiler. 5 aydır yoğun emek sarf ettikleri "Beni Yaşat Ki" projesinin amacıysa; sağlıkta şiddete dikkat çekmek.

ntv.com.tr 14.03.2021 - 16:04 | Son Güncelleme : 14.03.2021 - 16:23

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