Gazi Üniversitesi öğrencilerinden 14 Mart Tıp Bayramı'na özel şarkı
Gazi Üniversitesi öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı'a ilişkin bir beste yaparak bunu seslendirdiler. 5 aydır yoğun emek sarf ettikleri "Beni Yaşat Ki" projesinin amacıysa; sağlıkta şiddete dikkat çekmek.
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ntv.com.tr 14.03.2021 - 16:04| Son Güncelleme : 14.03.2021 - 16:23
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